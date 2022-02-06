Путин пожелал выздоровления президенту Турции Эрдогану

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Владимир Путин пожелал выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", – указано в телеграмме российского президента.
Глава государства пожелал турецкому коллеге и его жене "полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы".
Эрдоган отреагировал на пожелание Путина в личном твиттер-аккаунте и поблагодарил российского президента за поддержку.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом. У них с женой выявили "Омикрон"-штамм. 6 февраля стало известно, что COVID-19 заболел и министр обороны страны, сопровождавший главу государства в поездке на Украину.
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