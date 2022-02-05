В Минздраве Турции оценили состояние здоровья Эрдогана при коронавирусе

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о состоянии здоровья президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после заражения коронавирусом. Об этом он написал в личном твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что глава государства и его супруга Эмине Эрдоган сдали положительный тест на коронавирус.

"Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания", – написал Коджа.

Как ранее сообщил сам Эрдоган, анализ подтвердил заражение "Омикрон"-штаммом. Заболевание протекает в легкой форме, уточнил президент Турции.