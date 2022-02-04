Умер сценарист "Человека с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов

Фото: кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"; режиссер – Алла Сурикова; производство – "Мосфильм"

Театральный драматург и сценарист Эдуард Акопов умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам родственников Акопова, причиной его смерти стал инфаркт, перенесенный после COVID-19.

Эдуард Акопов родился в 1945 году. В 1972 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. За годы работы написал сценарии к популярным фильмам, в числе которых "Человек с бульвара Капуцинов", "Парк советского периода", "Солдат и слон", "Бабушкин внук", "Сдается квартира с ребенком" и "Звездное лето".