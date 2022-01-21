Умер поэт Анатолий Найман

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Поэт Анатолий Найман умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Анна Наринская на своей странице в Facebook.

"Анатолий Найман умер сегодня ночью", – написала она.

Информация о прощании с поэтом будет представлена позднее.

18 января Найман был госпитализирован с инсультом на выступлении с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. По словам его дочери, во время выступления он смог сказать только несколько предложений.

Анатолий Найман родился в 1936 году. Автор книги "Рассказы о Анне Ахматовой", сборника стихов "Сентиментальный марш" и стихов к песням фильма "Удивительный мальчик" в исполнении Аллы Пугачевой.