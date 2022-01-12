Умер правнук Льва Толстого

Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого/С. М. Прокудин-Горский

В США на 100-м году жизни скончался правнук писателя Льва Толстого – Сергей Толстой. Об этом сообщает Washington Post.

Правнук русского классика умер 4 января в хосписе города Бетесда в штате Мэриленд. По данным газеты, у Сергея Толстого имелись проблемы с сердцем, зрением, слухом и наблюдались нарушения глотания, а также он мог перенести инсульт.

Отмечается, что Сергей Толстой большую часть жизни провел в Европе, играя в азартные игры и делая ставки на скачках. Не сумев скопить значительных средств, в конце 1960-х годов он переехал в США и стал жить в пригороде Вашингтона.

В 2010 году правнук классика мировой литературы признался, что многие богатые дамы хотели выйти за него замуж, чтобы "стать графиней Толстой".

"Сейчас уже слишком поздно, но я мог бы стать миллионером", – приводит его слова газета.

Сергей Толстой был единственным сыном внучки Льва Толстого – Веры Толстой. Отмечается, что в старшем возрасте Сергей Толстой иногда посещал встречи потомков русского писателя в Ясной Поляне, где тот провел большую часть жизни.