Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом на выступлении с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. Об этом сообщила его дочь Анна Наринская.

"Он успел сказать всего несколько предложений. Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую", – написала она на своей странице в Facebook, добавив, что прогнозы неутешительные.

При этом Наринская выразила надежду, что его поклонники и коллеги будут о нем думать.

Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Анатолий Найман написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой", сборник стихов "Сентиментальный марш" и стихи к песням фильма "Удивительный мальчик" в исполнении Аллы Пугачевой.

