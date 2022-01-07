Скончался поэт и сценарист Александр Тимофеевский

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Скончался поэт, писатель, сценарист и редактор Александр Тимофеевский. Об этом сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Тимофеевскому было 88 лет.

"В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино", – написал Капко

в.

Поэт наиболее известен как автор песни "Пусть бегут неуклюже..." (музыка Владимира Шаинского) из мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене.

Александр Тимофеевский родился в 1933 году в Москве. В 1958 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. За время карьеры работал на студиях "Таджикфильм", "Союзмультфильм" и "Мульттелефильм" ТО "Экран".