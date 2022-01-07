Скончался экс-начальник Генштаба Квашнин

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Бывший начальник Генштаба, генерал армии Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина – коронавирус", – заявил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Анатолий Квашнин окончил Военную академию Генерального штаба имени Ворошилова в 1989 году. Должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба он занял спустя четыре года, а в 1997 году возглавил ведомство.

В период с 2004 по 2010 годы Квашнин занимал пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.