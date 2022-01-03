Второй из братьев-близнецов Богданофф скончался в возрасте 72 лет

20:51
Фото: instagram.com/Les Bogdanoff
Французский шоумен российского происхождения Игорь Богданофф умер в возрасте 72 лет. Это произошло через шесть дней после того, как скончался его брат-близнец Гришка. Об этом говорится в сообщении AFP в Twitter.
"В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года", – говорится в сообщении родственников, которое они передали через агента шоумена.
О месте и времени прощания пока ничего не сообщается.
28 декабря из жизни ушел Гришка Богданофф.
С 1979 года братья вели популярнейшее шоу "Время X", популяризировавшее квантовую физику и астрономию. В 1982 году они стали ведущими шоу "2002: Одиссея будущего", в 1989 году снимались в еженедельной программе "Будущее".
В 2010 году братья вели новый тележурнал À deux pas du futur на телеканале France 2, а также преподавали на кафедре космологии в частном университете Мегатренд в Белграде. С 2015 года Гришка и Игорь Богданофф снимались в приключенческом телешоу "Форт Боярд", задавая участникам вопросы из области науки.
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