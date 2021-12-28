Один из братьев-близнецов Богданофф скончался во Франции

Фото: instagram.com/Les Bogdanoff

Французский шоумен русского происхождения Гришка Богданофф, прославившийся вместе с братом-близнецом Игорем как популяризатор науки и телеведущий, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

С 1979 года братья вели популярнейшее шоу "Время X", популяризировавшее квантовую физику и астрономию. В 1982 году они стали ведущими шоу "2002: Одиссея будущего", в 1989 году снимались в еженедельной программе "Будущее".

В 2010 году братья вели новый тележурнал À deux pas du futur на телеканале France 2, а также преподавали на кафедре космологии в частном университете Мегатренд в Белграде. С 2015 года Гришка и Игорь Богданофф снимались в приключенческом телешоу "Форт Боярд", задавая участникам вопросы из области науки.