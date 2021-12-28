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В мире

15:49

Умер брат Диего Марадоны

за рубежом

Фото: facebook.com/Hugo Hernan Maradona

Футбольный тренер Уго Эрнан Марадона, брат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончался в Италии на 53-м году жизни. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бывший футболист умер в своем доме в провинции Неаполь. Отмечается, что причиной смерти Уго Марадоны стала остановка сердца.

Уго Эрнан Марадона родился в 1969 году. Он с детства занимался футболом. Выступал за юношескую сборную Аргентины, затем играл в Италии и Испании, Японии, Канаде и клубах южноафриканских стран.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По заключению патологоанатомов у футболиста были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз.

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