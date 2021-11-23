Врач рассказал, что Марадона был похоронен без сердца

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Легендарный футболист Диего Марадона был похоронен без сердца, поскольку представители аргентинского футбольного клуба "Химнасия Ла-Плата" хотели его извлечь, рассказал врач и журналист Нельсон Кастро. Об этом сообщает News.ru.

"Была группа людей, представлявших клуб "Химнасия Ла-Плата", которая хотела извлечь сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, тогда его сердце было удалено", – сказал он.

Кастро пояснил, что орган требовал тщательного изучения для определения причины смерти Марадоны. По его словам, сердце футболиста весило примерно 500 граммов, хотя нормальный вес этого органа составляет порядка 300 граммов. Причиной такого отклонения от нормы могла стать сердечная недостаточность.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По заключению патологоанатомов у футболиста были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз.

За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.

