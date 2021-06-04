Памятник Диего Марадоне открыли в Аргентине

Фото: АР/Agustin Marcarian, Pool

В северной части Аргентины прошла церемония открытия памятника футболисту Диего Марадоне, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Мероприятие прошло на стадионе Estadio Unico Madre de Ciudades перед игрой между сборными Аргентины и Чили. Футболисты присутствовали на церемонии в специальных футболках с номером 10 на спине, под которым играл Марадона.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По заключению патологоанатомов у футболиста были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз.

За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.