Умер соперник Мухаммеда Али по бою за звание чемпиона Брайан Лондон

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Скончался британский боксер Брайан Лондон, известный по бою против Мухаммеда Али. Об этом сообщает новостной портал Boxing News.

Спортсмену было 87 лет.

Профессиональным боксом Лондон занимался в период с 1955 по 1970 год. За это время атлет дважды участвовал в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе, одержал 37 побед и потерпел 20 поражений. Также на счету спортсмена одна ничья.

Встреча Брайана Лондона и Мухаммеда Али состоялась в августе 1966 года. Последний нокаутировал британца и одержал 25-ю победу подряд и сохранил титулы по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Атлетической комиссии Нью-Йорка и The Ring.