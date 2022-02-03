Близкие и коллеги простились с Виктором Мережко в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Центральном доме кинематографистов в Москве завершилась церемония прощания с Виктором Мережко. Проводить режиссера и сценариста в последний путь пришли его близкие и коллеги.
Гражданская панихида продлилась больше часа. Поклонники творчества Мережко несли к его гробу цветы. На сцене зала, где проходила церемония, были установлены венки от его родных, президента РФ, министерства культуры и Союза кинематографистов.
"46 лет наши мастерские на 17-м этаже, на чердаке, были рядом. 46 лет мы были неразлучны, мы родные люди. Оторвали кусок – вот и все, что я могу сказать", – сказал во время траурной церемонии писатель и драматург Аркадий Инин.
Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
В 1968 году Мережко окончил сценарный факультет ВГИКа. В числе наиболее известных его работ как сценариста – "Трын-трава", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости". За картину "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.
Кроме киносценариев, Мережко писал пьесы. Среди самых известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.
Умер народный артист России Виктор Мережко
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