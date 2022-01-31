Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко

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Владимир Путин направил телеграммы соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева и народного артиста РФ Виктора Мережко, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко (умерли. – Прим. ред.)", – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что артисты были талантливыми и всенародно любимыми людьми искусства.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Прощание с народным артистом РСФСР состоится 1 февраля в закрытом формате, похоронят его на Троекуровском кладбище.

Режиссер и актер Виктор Мережко также скончался 30 января. Ему было 84 года.