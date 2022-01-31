Глава Минкультуры выразила соболезнования в связи со смертью Мережко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко в связи с его кончиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Режиссер, сценарист, драматург, писатель, актер – он с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях. <...> Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Светлая память", – отметила Любимова.

Она обратила внимание на большой вклад режиссера в развитие отечественного кинематографа, добавив, что его заслуги были по достоинству оценены профессионалами индустрии и поклонниками его творчества.

Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет.

В 1968 году он окончил сценарный факультет ВГИКа. В числе наиболее известных его работ как сценариста – "Трын-трава", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости". За картину "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.

Кроме киносценариев, Мережко писал пьесы. Среди более известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.

