Умерла кинокритик Ольга Галицкая

Фото: facebook.com/olga.galitskaya.7

Умерла одна из самых известных российских кинокритиков Ольга Галицкая. Она ушла из жизни в возрасте 69 лет, сообщает News.ru.

По предварительным данным, недавно критик перенесла коронавриус, последствием которого стал инсульт.

Галицкую госпитализировали 28 января с пневмонией. Перед этим она была дома и не успела сообщить родным, что ей плохо. Родственники вызывали сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь ее квартиры.

Ольга Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы" и "Мая". Также она печаталась в "Московском комсомольце".