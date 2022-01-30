Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Москве в возрасте 85 лет скончался Леонид Куравлев. Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов России сообщает ТАСС.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", – сказал собеседник агентства.

Дата и время прощания с народным артистом пока не сообщаются.

Куравлева госпитализировали 5 января. У него диагностировали пневмонию, при этом наличие коронавируса у артиста не подтвердилось. На протяжении нескольких дней его состояние оценивалось как тяжелое.

26 января сына артиста рассказал, что Куравлева выписали из ГКБ № 40 в Коммунарке и перевели в другую больницу, где он пройдет курс реабилитации. Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1953 году пробовал поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), но не прошел. Спустя два года предпринял попытку поступить снова, на этот раз став студентом актерского отделения. В 1960 году окончил вуз и стал работать в составе труппы Театра-студии киноактера (сейчас – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Перовой полнометражной картиной в карьере артиста стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой Куравлев сыграл матроса.

В число наиболее известных работ актера роли в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня".

Последняя роль – отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

В 1977 году актеру присвоили звание народного артиста РСФСР. В 2012 году наградили орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Артист также удостоен специального приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на кинофестивале "Виват кино России!" (1999, Санкт-Петербург).

В 2010 году в Ярославле установили скульптуру героя Леонида Куравлева – сантехника Афони из одноименного фильма.