Леонида Куравлева перевели в другую больницу для реабилитации

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Актера Леонида Куравлева выписали из ГКБ № 40 в Коммунарке и перевели в другую больницу, где он пройдет курс реабилитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста.

"Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы", – сказал собеседник агентства.

Куравлева госпитализировали 5 января. У него диагностировали пневмонию, при этом наличие коронавируса у артиста не подтвердилось. На протяжении нескольких дней его состояние оценивалось как тяжелое.

Леонид Куравлев родился в 1936 году. В числе наиболее известных его работ – роль Жоржа Милославского в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", а также персонаж сантехника Афанасия Борщова в трагикомедии "Афоня".

