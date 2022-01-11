Помощница Прошутинской рассказала о самочувствии телеведущей

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Помощница телеведущей Киры Прошутинской Наталья Бондарева рассказала о ее самочувствии.

"Кира Александровна чувствует себя хорошо. Находится под наблюдением", – сказала Бондарева ТАСС.

Ранее стало известно, что Кира Прошутинская попала в больницу. По данным СМИ, она обратилась за медицинской помощью в воскресенье, 9 января, с жалобами на кашель. Позднее у Прошутинской выявили высокое артериальное давление и хрипы в нижних отделах легких.

Телеведущую перевели на кислородную маску и прописали лежать на животе по 16 часов ежедневно. На данный момент состояние телеведущей оценивается как средней степени тяжести.

