Умерла народная артистка РФ Анастасия Вознесенская

Фото: кадр из фильма "Гараж"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – "Мосфильм"

Умерла народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.

Актрисе было 78 лет. Информации о времени и месте прощания пока нет.

Анастасия Вознесенская в 1963 году вышла замуж за однокурсника Школы-студии МХАТ Андрея Мягкова. Через два года она была принята в труппу театра "Современник", но позже ушла во МХАТ следом за Олегом Ефремовым.

Широкую известность актрисе принесла роль в фильме "Майор Вихрь" в 1966 году. В общей сложности Вознесенская снялась в 20 картинах. Ее супруг Андрей Мягков скончался 18 февраля прошлого года.

