Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"Андрей Васильевич умер", – сказали в пресс-службе.

В театре подчеркнули, что время и дата похорон будут сообщены позднее.

Соболезнования родным и близким артиста выразила актриса Елизавета Боярская, с которой Андрей Мягков играл в продолжении "Иронии судьбы". Она отметила его невероятный профессионализм и доброту. Боярская отметила, что в ее памяти навсегда останутся его картины и роли в театрах и кино, которые с большим удовольствием смотрят в том числе и ее дети.

Актер театра и кино Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.

Он работал актером в театре "Современник". Одной из первых его работ стала роль Дядюшки в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому. Также он играл в спектаклях "На дне", "Балалайкин и К", "Обыкновенная история" и "Большевики".

В МХТ имени Чехова артист играл в спектаклях "Чайка", "Дядя Ваня", "Утиная охота", "Горе от ума", "Перламутровая Зинаида", "Привидения", "Мишин юбилей", "Мещане" и других.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Последними работами Мягкова в кино стали роли в фильмах "Сказе про Федота-Стрельца", "Кто приходит в зимний вечер", "Ирония судьбы. Продолжение" и "Туман рассеивается".

Мягков был награжден орденами Почета и Дружбы, а также "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.

