"Партнер, о котором можно только мечтать". Брыльска и Немоляева – о Мягкове

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Актрисы Светлана Немоляева и Барбара Брыльска высказались о смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

Польская актриса Барбара Брыльска подчеркнула, что очень любила своего партнера по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", – сказала Брыльска РИА Новости.

Актриса Светлана Немоляева поделилась своими воспоминаниями о Мягкове с Москвой 24.

"У меня только самые добрые слова. Дело в том, что я не могу похвастаться просто дружбой человеческой с ним. У нас были замечательные партнерские отношения. И для меня это была всегда большая радость – встреча с ним на экране. И в "Служебном романе", и в "Гараже". Он меня всегда восхищал как партнер. Он был такой легкий партнер, о котором можно только мечтать. Он был всегда очень внимателен, всегда мог что-то такое предложить, потому что был импровизатор дивный – то что мне, например, совсем не свойственно", – рассказала Немоляева.

Она добавила, что его смерть является большой потерей.

О смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.

Актер театра и кино Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.

Он работал актером в театре "Современник". Одной из первых его работ стала роль Дядюшки в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому. Также он играл в спектаклях "На дне", "Балалайкин и К", "Обыкновенная история" и "Большевики".

В МХТ имени Чехова артист играл в спектаклях "Чайка", "Дядя Ваня", "Утиная охота", "Горе от ума", "Перламутровая Зинаида", "Привидения", "Мишин юбилей", "Мещане" и других.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Последними работами Мягкова в кино стали роли в фильмах "Сказе про Федота-Стрельца", "Кто приходит в зимний вечер", "Ирония судьбы. Продолжение" и "Туман рассеивается".

Мягков был награжден орденами Почета и Дружбы, а также "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.

