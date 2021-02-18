"Партнер, о котором можно только мечтать". Брыльска и Немоляева – о Мягкове

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Актрисы Светлана Немоляева и Барбара Брыльска высказались о смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.
Польская актриса Барбара Брыльска подчеркнула, что очень любила своего партнера по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!".
"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", – сказала Брыльска РИА Новости.
Актриса Светлана Немоляева поделилась своими воспоминаниями о Мягкове с Москвой 24.
"У меня только самые добрые слова. Дело в том, что я не могу похвастаться просто дружбой человеческой с ним. У нас были замечательные партнерские отношения. И для меня это была всегда большая радость – встреча с ним на экране. И в "Служебном романе", и в "Гараже". Он меня всегда восхищал как партнер. Он был такой легкий партнер, о котором можно только мечтать. Он был всегда очень внимателен, всегда мог что-то такое предложить, потому что был импровизатор дивный – то что мне, например, совсем не свойственно", – рассказала Немоляева.
Она добавила, что его смерть является большой потерей.
О смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.
Актер театра и кино Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.
Он работал актером в театре "Современник". Одной из первых его работ стала роль Дядюшки в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому. Также он играл в спектаклях "На дне", "Балалайкин и К", "Обыкновенная история" и "Большевики".
В МХТ имени Чехова артист играл в спектаклях "Чайка", "Дядя Ваня", "Утиная охота", "Горе от ума", "Перламутровая Зинаида", "Привидения", "Мишин юбилей", "Мещане" и других.
Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
Последними работами Мягкова в кино стали роли в фильмах "Сказе про Федота-Стрельца", "Кто приходит в зимний вечер", "Ирония судьбы. Продолжение" и "Туман рассеивается".
Мягков был награжден орденами Почета и Дружбы, а также "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.
"Звезды советского экрана": Андрей Мягков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: