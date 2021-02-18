"Был невероятно добрым человеком". Актриса Боярская – о смерти Мягкова

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Актриса Елизавета Боярская поделилась с Москвой 24 воспоминаниями об Андрее Мягкове. Она отметила его невероятный профессионализм и доброту.

"Я запомню его не только как изумительного партнера, как человека, у которого я училась, которым я любовалась, но и то, с какой нежностью, трепетом он ко мне отнесся, понимая, что я делаю первые шаги по профессии. В общем как-то сильно меня опекал, и для меня это было очень ценно и важно", – рассказала Боярская.

Она отметила, что в ее памяти навсегда останутся его картины и роли в театрах и кино, которые с большим удовольствием смотрят в том числе и ее дети.

"И, конечно же, его работы, его картины, я много смотрела, и мои дети сейчас уже смотрят картины с его участием. И, к сожалению, люди из жизни уходят, но их работы, и роли остаются в жизни навсегда. И хочется верить, что мы будем всегда-всегда его помнить", – добавила Боярская.

О смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.

Актер театра и кино Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.

Он работал актером в театре "Современник". Одной из первых его работ стала роль Дядюшки в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому. Также он играл в спектаклях "На дне", "Балалайкин и К", "Обыкновенная история" и "Большевики".

В МХТ имени Чехова артист играл в спектаклях "Чайка", "Дядя Ваня", "Утиная охота", "Горе от ума", "Перламутровая Зинаида", "Привидения", "Мишин юбилей", "Мещане" и других.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Последними работами Мягкова в кино стали роли в фильмах "Сказе про Федота-Стрельца", "Кто приходит в зимний вечер", "Ирония судьбы. Продолжение" и "Туман рассеивается".

Мягков был награжден орденами Почета и Дружбы, а также "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.

