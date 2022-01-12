В посольстве РФ назвали предварительную причину смерти Михаила Зеленского

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Стала известна предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане. Об этом рассказали в посольстве РФ в Венесуэле, Республике Гаити и Доминиканской Республике.

Как передает ТАСС, окончательное медицинское заключение о смерти журналиста пока не было получено.

По предварительным данным – остановка сердца", – сказала представитель посольства Алина Иванова.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминиканской республике.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем "Вести-Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".