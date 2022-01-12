Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеведущий Михаил Зеленский был талантливым человеком, заражавшим оптимизмом и доброжелательностью, рассказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"С четырьмя высшими образованиями и великолепным русским языком. Он был примером того, как нужно строить работу. Всегда был очень обходительным с коллегами, ни единой нотки звездности не было у него. И так безвременно ушел. Светлая память", – сказал Киселев в беседе с РИА Новости.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминиканской Республике.

В телеграм-канале радиостанции "Вести ФМ" сообщается, что причиной смерти, по предварительным данным, послужил инсульт. При этом, по информации журналиста Владимира Соловьева, телеведущий скончался от инфаркта.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

