Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный артист России, актер Театра имени Маяковского Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет после продолжительной болезни, сообщается на странице театра в Facebook.

"Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку!" – говорится в сообщении.

Расми Джабраилов работал в Театре на Таганке с 1964 года, в 1993 году перешел в "Содружество актеров Таганки". В 2002 году стал актером Театра имени Маяковского. В кино дебютировал в 1962 году в картине "Одержимые". Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина "Вертикаль".

В 2019 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.