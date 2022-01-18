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Культура

17:05

Умер актер из сериала "Солдаты" Анатолий Басин

культура

Фото: instagram.com/irkdrama

Заслуженный артист России Анатолий Басин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского драматического театра имени Охлопкова.

"Ушел из жизни заслуженный артист России Анатолий Басин. Иркутскому академическому драматическому театру имени Н. П. Охлопкова актер служил в течение 27 лет – с 1979 по 2006 год – и создал десятки ярких образов", – говорится в сообщении.

Артиста не стало в понедельник, 17 января. Причина смерти не уточняется.

Анатолий Басин родился в 1949 году. В 1971 году он окончил Иркутское театральное училище, а в театр Охлопкова попал в 1979 году.

Актер также снимался в кино и сериалах. В числе наиболее известных его работ – роли в "Моей прекрасной няне", "Солдатах", "Таксистке" и "Кармелите".

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