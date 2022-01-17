Умерла актриса из сериала "Клон" Франсуаза Фортон

Фото: instagram.com/francoiseforton

Бразильская актриса Франсуаза Фортон скончалась в возрасте 63-х лет. Об этом сообщает News.ru.

Долгое время звезда сериала "Клон" боролась с тяжелой болезнью: в 1989 году у нее диагностировал рак шейки матки.

Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким, в частности супругу – театральному продюсеру Эдуардо Барата, а также сыну Гильерме Фортон Виотти.

Фортон родилась в 1957 году в Рио-де-Жанейро. Она дебютировала на телевидении будучи подростком, в 1969 году, сыграв в сериале "Последний вальс". Наибольшую известность в России она получила по роли помощницы профессора Альбьери в сериале "Клон".

За свою карьеру актриса исполнила более 40 ролей. Она продолжала работать до 2019 года. Последней ее работой стал сериал "Любовь без равных".

