Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09:40

Умерла актриса из сериала "Клон" Франсуаза Фортон

культура

Фото: instagram.com/francoiseforton

Бразильская актриса Франсуаза Фортон скончалась в возрасте 63-х лет. Об этом сообщает News.ru.

Долгое время звезда сериала "Клон" боролась с тяжелой болезнью: в 1989 году у нее диагностировал рак шейки матки.

Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким, в частности супругу – театральному продюсеру Эдуардо Барата, а также сыну Гильерме Фортон Виотти.

Фортон родилась в 1957 году в Рио-де-Жанейро. Она дебютировала на телевидении будучи подростком, в 1969 году, сыграв в сериале "Последний вальс". Наибольшую известность в России она получила по роли помощницы профессора Альбьери в сериале "Клон".

За свою карьеру актриса исполнила более 40 ролей. Она продолжала работать до 2019 года. Последней ее работой стал сериал "Любовь без равных".

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать