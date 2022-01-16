Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16 января, 22:23

Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков

культура

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщили его родители, режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева в Facebook-аккаунте.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", – написали родители.

Днем ранее мать и отец актера рассказали, что он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких из-за проблем с сердцем и легкими – последствий перенесенного летом 2021 года коронавируса.

Иван Рудаков окончил курсы актерского мастерства Всеволода Щиловского. Свою кинокарьеру он начал в 2005 году, исполнив роль рок-певца Влада Бойцова в фильме "Попса". Также он снимался в сериале "Кухня", "Медиум", "Ланцет", "Склифосовский" и многих других российских проектах.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать