Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщили его родители, режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева в Facebook-аккаунте.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", – написали родители.

Днем ранее мать и отец актера рассказали, что он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких из-за проблем с сердцем и легкими – последствий перенесенного летом 2021 года коронавируса.

Иван Рудаков окончил курсы актерского мастерства Всеволода Щиловского. Свою кинокарьеру он начал в 2005 году, исполнив роль рок-певца Влада Бойцова в фильме "Попса". Также он снимался в сериале "Кухня", "Медиум", "Ланцет", "Склифосовский" и многих других российских проектах.