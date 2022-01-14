Фото: facebook.com/Талгат Тухтамышев

Умер российский музыкант Талгат Тухтамышев. Об этом Пятому каналу сообщил директор солиста группы "Рецитал" Али Левшин.

Музыканту было 69 лет. О причинах смерти ничего не известно. По информации Левшина, церемония прощания с Тухтамышевым и похороны состоятся в субботу, 15 января.

Талгат Тухтамышев играл на гитаре в группах "Ритм" и "Рецитал". Он был другом Аллы Пугачевой и в 1994 году выступил свидетелем на ее свадьбе. Также Тухтамышев снялся с ней в фильме "Женщина, которая поет".

