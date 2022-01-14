Актрису Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище столицы

Фото: кадр из фильма "Утренний обход"; режиссер – Аида Манасарова; производство – "Мосфильм"

Народную артистку РФ Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище столицы 17 января. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.

"Прощание с народной артисткой РФ Анастасией Валентиновной Вознесенской состоится 17 января. В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3)", – говорится в сообщении.

В 12:30 пройдет отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

О смерти Вознесенской стало известно 14 января. Актрисе было 78 лет.

Анастасия Вознесенская в 1963 году вышла замуж за однокурсника Школы-студии МХАТ Андрея Мягкова. Через два года она была принята в труппу театра "Современник", но позже ушла в МХАТ следом за Олегом Ефремовым.

