Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

Фото: ТАСС/Анатолий Рухадзе

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Вознесенской. Об этом сообщает RT.

Немоляева снималась с Вознесенской в одной киноленте "Гараж". По словам актрисы, Вознесенская и Мягков были "очень закрытые люди", особо на съемках ни с кем не общались.

"Я соболезную ее родным, для которых это большое горе. И вообще могу сказать, что страшный год какой-то, столько людей искусства, столько из нашего мира театрального и кино ушло... Очень грустно. Целое поколение покидает этот мир", – отметила артистка.

О смерти народной артистки России, вдовы актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской стало известно 14 января. Актрисе было 78 лет.

Анастасия Вознесенская в 1963 году вышла замуж за однокурсника Школы-студии МХАТ Андрея Мягкова. Через два года она была принята в труппу театра "Современник", но позже ушла в МХАТ следом за Олегом Ефремовым.

Широкую известность актрисе принесла роль в фильме "Майор Вихрь" в 1966 году. Также многим она известна по ролям в фильмах "Завещание Сталина", "Виновата ли я?", "Авария – дочь мента", "От зарплаты до зарплаты", "Гараж", "Садись рядом, Мишка!".

