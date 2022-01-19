Умерла актриса театра и кино Екатерина Сибирякова

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Актриса театра и кино Екатерина Сибирякова скончалась в возрасте 49 лет. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.

"Почти тридцать лет Екатерина играла на сцене театра Пушкина. В нашей памяти навсегда останутся ее Жанна в "Саранче", Лариса в "Бесприданнице", Исмена в "Антигоне", Мария Кирилловна в "Дубровском", Лариса в "Между делом", Анна Петровна в "Заповеднике", Варвара в "Трех Иванах", – говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким Сибиряковой.

Актриса родилась 1 октября 1972 года в Москве. Она окончила Школу-студию МХАТ в 1993 году, после чего поступила на службу в Театр имени Пушкина.