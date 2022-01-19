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Умерла актриса Иветт Мимо. 10 января ей исполнилось 80 лет, сообщает "Газета.ру".

По информации представителя Мимо, актриса скончалась во сне по естественным причинам.

Иветт Мимо известна по номинированию на премию "Золотой Глобус" за дебют в фильме "Платиновая средняя школа" и сериале "Наиболее смертельные игры".

В общей сложности актриса снялась более чем в 50 картинах. В частности, известность Мимо принесли роли в фильмах "Машина времени", "Там, где ребята", "Четыре всадника Апокалипсиса", "Свет на площади", "Чудесный мир братьев Гримм", "Угонщик самолетов" и "Черная дыра".

