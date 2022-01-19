Умер бывший главред Numero Russia и редактор Vogue Андре Леон Телли

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Американский модный журналист, бывший креативный директор журнала Vogue и экс-главред российской версии журнала Numero Андре Леон Телли скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Телли умер в госпитале в штате Нью-Йорк. Причины смерти журналиста не раскрываются.

Андре Леон Телли родился в 1948 году. С 1975 года работал в журнале The Interwiew Энди Уорхола, где нашел свой путь в тематике моды и стиля. С 1983 года Телли занял должность директора по новостям моды в Vogue, а уже в 1987 году совместно с Анной Винтур сформировал в журнале мощную руководящую команду. С 2013 по 2014 год занимал должность главного редактора журнала Numero Russia.