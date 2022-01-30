Умер народный артист России Виктор Мережко

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Умер народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
"Да, это так", – сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.
Артист скончался на 85-м году жизни.
Виктор Мережко окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. Среди кинокартин по его сценариям – "Трын-трава", "Трясина", "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости" и другие. За киноленту "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.
Кроме киносценариев Мережко писал пьесы. Среди более известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.
Умер режиссер Виктор Мережко
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: