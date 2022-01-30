Умер народный артист России Виктор Мережко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Умер народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

"Да, это так", – сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Артист скончался на 85-м году жизни.

Виктор Мережко окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. Среди кинокартин по его сценариям – "Трын-трава", "Трясина", "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости" и другие. За киноленту "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.

Кроме киносценариев Мережко писал пьесы. Среди более известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.

