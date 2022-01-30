Умерла мультипликатор, работавшая над мультфильмом "Чебурашка"

Фото: facebook.com/sergey.kapkov
Умерла режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, которая принимала участие в создании мультфильма "Чебурашка". Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем Facebook-аккаунте.
Бузинова скончалась на 93-м году жизни.
"Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", – написал Капков, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева.
После окончания Московского художественно-промышленного училища имени М. И. Калинина Майя Бузинова работала на киностудии "Союзмультфильм". Мультипликатором она трудилась над мультфильмами "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей", "Самый маленький гном". В 1977 году работала в студии "Мульттелефильм" творческого объединения "Экран" Гостелерадио СССР. В качестве режиссера Бузинова принимала участие в создании таких мультфильмов, как "Дядюшка Ау", "Свинопас", "Маленький рыжик", "Соловей", "Новоселье у братца Кролика".
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