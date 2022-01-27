Умерла советская балерина Татьяна Легат

Фото: РИА Новости
В Москве на 88-м году жизни скончалась советская балерина Татьяна Легат. Об этом рассказала ее дочь Алена Соловьева.
Артистка умерла в больнице. В лечебном учреждении Легат провела несколько дней.
В последние годы балерина работала педагогом-репетитором в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, однако с началом пандемии коронавируса родственники перевезли ее в Москву, передает "Интерфакс".
Татьяна Легат родилась в 1934 году в Ленинграде. Ее прадед – ученик Мариуса Петипа Густав Легат.
В 1943 году артистка поступила в Ленинградское хореографическое училище. После выпуска Легат была принята в Мариинский театр. Там она танцевала до конца 1970-х годов.
Позже балерина работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, а с 1992 года трудилась в Бостонском балете в США. В 2010 году балерина работала в Михайловском театре в Петербурге.
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