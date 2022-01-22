Умер бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Умер бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской, сообщает РИА Новости.
Донской ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последнее время он боролся с болезнью.
До начала работы с Ельциным Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Он работал в АПН и РИА Новости.
Личным фотографом Ельцина он проработал с 1991 по 1997 годы. Причем, как сообщают его друзья, Донской снимал не только официальные мероприятия, но и семью президента на отдыхе, в неформальной обстановке.
Донской был лауреатом более 160 международных премий. В частности он получил премии Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), а также престижную награду World Press Photo Золотой глаз.
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