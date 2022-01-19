Умер театральный режиссер Евгений Арье

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Израильский режиссер, худрук театра "Гешер" Евгений Арье умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила генеральный директор театра Елена Крейндлина.

"Друзья, у нас огромное горе... Пока других слов нет. <...> Евгений Арье – 28.11.1947–19.01.2022", – написала она на своей странице в Facebook.

О причинах смерти режиссера Крейндлина не сообщила.

Евгений Арье родился в 1947 году в Москве. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работал в ленинградских Большом драматическом театре, Малом драматическом театре и Театре имени Маяковского в Москве, а также занимался постановкой телеспектаклей. В 1990 году эмигрировал в Израиль, где основал театр "Гешер".