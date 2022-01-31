Прощание с Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым состоится 1 февраля в закрытом формате. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Завтра в Центральной клинической больнице будет отпевание, после – захоронение на Троекуровском кладбище", – сказали в организации.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

5 января Куравлева госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у артиста не подтвердился. 26 января актера выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.

Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Перовой полнометражной картиной в карьере артиста стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин", в которой Куравлев сыграл матроса.

В числе наиболее известных работ актера – роли в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня". Последняя его роль – отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" Александра Андраникяна. В общей сложности Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

