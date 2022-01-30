Сергей Собянин выразил соболезнования родным и друзьям Леонида Куравлева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Леонида Куравлева. Об этом градоначальник написал на своей странице в Instagram.

"Ушел из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлев. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста", – сказал глава столицы.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

5 января артиста госпитализировали с пневмонией. При этом наличие коронавируса не подтвердилось. На протяжении нескольких дней состояние Куравлева оценивалось как тяжелое.

26 января сына артиста рассказал, что его выписали из ГКБ № 40 в Коммунарке и перевели в другую больницу, где он пройдет курс реабилитации. Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

Куравлева похоронят в родственном захоронении на Троекуровском кладбище. Прощание состоится 1 или 2 февраля в Центральном доме кинематографистов.