Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронят в родственном захоронении на Троекуровском кладбище, рассказал ТАСС источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями его близких.
Он уточнил, что прощание состоится 1 или 2 февраля в Центральном доме кинематографистов.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о готовности рассмотреть предложения об увековечивании памяти Куравлева. Однако таких предложений, по его словам, пока не поступало.
Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.
5 января артиста госпитализировали с пневмонией. При этом наличие коронавируса не подтвердилось. На протяжении нескольких дней состояние Куравлева оценивалось как тяжелое.
26 января сына артиста рассказал, что его выписали из ГКБ № 40 в Коммунарке и перевели в другую больницу, где он пройдет курс реабилитации. Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.
Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Перовой его полнометражной картиной стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой Куравлев сыграл матроса.
Куравлев наиболее известен по ролям в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня". Последняя роль – отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
В 1977 году Куравлеву присвоили звание народного артиста РСФСР. В 2012 году наградили орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Артист также удостоен специального приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на кинофестивале "Виват кино России!" (1999, Санкт-Петербург). В 2010 году в Ярославле установили скульптуру героя Куравлева – сантехника Афони.
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