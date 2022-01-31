Собянин выразил соболезнования близким Виктора Мережко

13:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Виктора Мережко. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
Собянин отметил, что с творчеством режиссера и сценариста связано много ярких страниц в летописи отечественного искусства, а его душевные фильмы стали классикой всех поколений зрителей.
"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", – добавил градоначальник.
Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет.
В 1968 году он окончил сценарный факультет ВГИКа. В числе наиболее известных его работ как сценариста – "Трын-трава", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости". За картину "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.
Кроме киносценариев, Мережко писал пьесы. Среди более известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.
Умер народный артист России Виктор Мережко
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