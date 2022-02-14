Умерла известная криминальная журналистка Лариса Кислинская

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
Умерла известная журналистка Лариса Кислинская. Об этом сообщил актер Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте.
Кислинская скончалась на 64-м году жизни. Причиной смерти, по словам актера, стали проблемы с сердцем.
"Лариса была известна российским читателям по многочисленным публикациям на криминально-скандальные темы. После того как своей сенсационной статьей "А министр-то голый" в газете "Совершенно секретно" она "увела" в отставку министра юстиции Валентина Ковалева, обозреватель агентства ИТАР-ТАСС Кислинская прославилась на весь мир", – написал Садальский.
Актер также рассказал, что однажды на журналистку обиделся Иосиф Кобзон и подал в суд иск о защите чести и достоинства. Садальский уточнил, что Кислинская судилась с Кобзоном шесть лет.
В одном интервью, по словам актера, Кобзон бросил фразу: "Кислинская не права, так как она пьет, курит и совмещает две древнейшие профессии". После этого ради шутки журналистка пошла к замначальника ГУВД Москвы и попросила дать об этом справку.
"Он оказался с чувством юмора и выдал ей документ, подтверждающий, что к первой древнейшей профессии Кислинская отношения не имеет. Свой встречный иск к Кобзону Лариса выиграла. В результате Кобзон сам решил помириться, даже подарил ей шикарный букет орхидей", – рассказал Садальский.
По его словам, Кислинская была выдающимся криминальным журналистом, одним из самых известных исследователей российской организованной преступности и коррупции, человеком "бесстрашным и талантливым".
"Сколько было у нее уникальных публикаций в "Совершенно секретно"! Она не боялась никого", – отметил актер.
После окончания в 1980 году факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Лариса Кислинская начала работу в отделе культуры ТАСС. Спустя шесть лет она стала обозревателем службы новостей агентства. Она сотрудничала с газетой "Советская Россия", а в 1997 году стала обозревателем и членом редакционной коллегии в газете "Совершенно секретно".
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