Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик

В четверг, 10 февраля, актриса театра и кино Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Продолжительное время она боролась с онкологическим заболеванием, но старалась скрывать это. Поэтому новость стала шоком даже для тех, кто работал с ней и ее мужем Валерием Тодоровским. Поклонники и коллеги артистки выражают свои соболезнования в социальных сетях. Рассказываем, что известно о ее болезни, а также какие роли навсегда останутся в сердцах ее поклонников.



Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал"

О смерти российской актрисы Евгении Брик сообщила на своей странице в Facebook журналистка Катерина Гордеева.





Катерина Гордеева журналист Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.

Позднее актриса Юлия Ауг рассказала, что у ее коллеги было онкологическое заболевание. "О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком", – сказала артистка.

Источник из окружения Евгении Брик сообщил ТАСС, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе. Он также уточнил, что в последние дни жизни артистки супруг все время был с ней рядом.

Евгения Брик известна по таким фильмам, как "Оттепель", "Оптимисты", "Садовое кольцо", "Географ глобус пропил". За свою самую известную роль в фильме "Стиляги" актриса была номинирована на премию "Ника".

В 2006 году она вышла замуж за Валерия Тодоровского. С 2008 года актриса вместе с мужем и дочкой проживала в США. В соцсетях артистки писали, что ей по душе быть там, где всегда тепло, но иногда она все же скучала по родине. В декабре 2021 года актриса поделилась в Instagram снимками из заснеженного Петербурга. В посте Евгения Брик призналась, что больше всего хотела бы телепортироваться именно туда.



Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Удивительно прекрасный во всем человек"

Коллеги и друзья актрисы пребывают в шоке от случившегося и выражают в соцсетях свои соболезнования. Певец Дима Билан написал, что Евгения Брик была добрым и искренним человеком.

"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства... Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. <...> Искренне соболезную близким и родным! Спасибо тебе, Евгения, за добро!" – поблагодарил певец.

Актер Максим Виторган также разместил ее фотографию у себя в Instagram со словами соболезнования.





Максим Виторган актер Женя, прекрасная Женя… невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным.

В комментариях под постом Виторгана отметились не только подписчики, но и другие артисты. В частности, Олеся Судзиловская, Лукерья Ильяшенко и Алика Смехова.

"Невозможно поверить... Женя... Так не должно быть... Но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!" – написала актриса Даша Мельникова.

У Елизаветы Боярской также остались самые теплые воспоминания о Евгении Брик.





Елизавета Боярская актриса Потрясение! Такой человек, такая мама, жена, сестра, дочь, подруга, актриса, женщина! Нет слов... Невозможно было в тебя не влюбиться! Столько света, доброты! Какое счастье было с тобой смеяться, ты делала это так заразительно! Дай Бог семье пережить эту потерю, и нам всем! Лети, Женечка... Тебя будет очень не хватать.

Поклонники и коллеги Евгении Брик не перестают публиковать и комментировать посты в социальных сетях, желая терпения и сил ее близким.