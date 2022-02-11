Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик

В четверг, 10 февраля, актриса театра и кино Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Продолжительное время она боролась с онкологическим заболеванием, но старалась скрывать это. Поэтому новость стала шоком даже для тех, кто работал с ней и ее мужем Валерием Тодоровским. Поклонники и коллеги артистки выражают свои соболезнования в социальных сетях. Рассказываем, что известно о ее болезни, а также какие роли навсегда останутся в сердцах ее поклонников.
"Женя не хотела, чтобы кто-то знал"
О смерти российской актрисы Евгении Брик сообщила на своей странице в Facebook журналистка Катерина Гордеева.
Позднее актриса Юлия Ауг рассказала, что у ее коллеги было онкологическое заболевание. "О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком", – сказала артистка.
Источник из окружения Евгении Брик сообщил ТАСС, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе. Он также уточнил, что в последние дни жизни артистки супруг все время был с ней рядом.
Евгения Брик известна по таким фильмам, как "Оттепель", "Оптимисты", "Садовое кольцо", "Географ глобус пропил". За свою самую известную роль в фильме "Стиляги" актриса была номинирована на премию "Ника".
В 2006 году она вышла замуж за Валерия Тодоровского. С 2008 года актриса вместе с мужем и дочкой проживала в США. В соцсетях артистки писали, что ей по душе быть там, где всегда тепло, но иногда она все же скучала по родине. В декабре 2021 года актриса поделилась в Instagram снимками из заснеженного Петербурга. В посте Евгения Брик призналась, что больше всего хотела бы телепортироваться именно туда.
"Удивительно прекрасный во всем человек"
Коллеги и друзья актрисы пребывают в шоке от случившегося и выражают в соцсетях свои соболезнования. Певец Дима Билан написал, что Евгения Брик была добрым и искренним человеком.
"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства... Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. <...> Искренне соболезную близким и родным! Спасибо тебе, Евгения, за добро!" – поблагодарил певец.
Актер Максим Виторган также разместил ее фотографию у себя в Instagram со словами соболезнования.
В комментариях под постом Виторгана отметились не только подписчики, но и другие артисты. В частности, Олеся Судзиловская, Лукерья Ильяшенко и Алика Смехова.
"Невозможно поверить... Женя... Так не должно быть... Но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!" – написала актриса Даша Мельникова.
У Елизаветы Боярской также остались самые теплые воспоминания о Евгении Брик.
Поклонники и коллеги Евгении Брик не перестают публиковать и комментировать посты в социальных сетях, желая терпения и сил ее близким.