Юлия Ауг назвала причину смерти актрисы Брик

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса Евгения Брик страдала онкологическим заболеванием. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала актриса Юлия Ауг.
"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком. <...> Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал", – сказала Ауг.
Она также добавила, что была и сама шокирована новостью о кончине артистки. По ее словам, Брик была хорошим человеком и талантливой актрисой.
"Это невероятно несправедливая, огромная потеря", – заключила Ауг.
О смерти Евгении Брик сообщила в пятницу журналистка Катерина Гордеева. Актриса умерла на 41-м году жизни. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Тиски", "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Одесса" и других.
Скончалась актриса Евгения Брик
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