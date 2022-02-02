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Умерла итальянская актриса Моника Витти. Ей было 90 лет. Об этом сообщает издание ANSA.

Отмечается, что актриса долгие годы страдала серьезным генетическим заболеванием, из-за которого уже более 20 лет не появлялась на публике.

Моника Витти родилась в 1931 году. Наибольшее значение в карьере актрисы имеет сотрудничество с режиссером Микеланджело Антониони, с которым Витти познакомилась в 1957 году и стала его музой на долгие годы.

Всего с 1950-х по 1980-е годы она снялась более чем в 30 фильмах, за которые пять раз была удостоена премии "Давид ди Донателло".